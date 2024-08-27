نور السعودية يواصل أنشطته في السودان

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 50 عملية حقن للشبكية، و79 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و5 عمليات لعلاج الحول، و107 عمليات للشبكية، و 293 عملية ليزر، و364 عملية صغرى متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح التام.
من جانب آخر، وزع المركز 1200 سلة غذائية في إقليم قيرا بجمهورية تشاد، استفاد منها 7200 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
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