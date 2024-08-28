شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حرائق الغابات في اليونان وزيادة 50% عن العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استمرت حرائق الغابات في اليونان، حيث تم تسجيل 4 آلاف حريق حتى الآن بمختلف أنحاء البلاد، أي أكثر بواقع 50% من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي.وأوضح وزير الحماية المدنية اليوناني "فاسيليس كيكيلياس" اليوم الأربعاء، أن 5 آلاف شخص يعملون في الحماية المدنية ساهموا في تعزيز جهود الإطفاء، مبينًا أن الحريق المدمر الذي اشتعل في منطقة "فارنافاس" في شمال آتيكا، في وقت سابق من الشهر الجاري، لم يتم إخماده لأن الظروف كانت غير قابلة للتغلب عليه، ومشيرًا إلى أن رياحًا قوية تهب في المنطقة.