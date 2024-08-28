القوات الروسية تشن غارة على مستودع للجيش الأوكراني ,تدمر 30 طن وقود

ياسر رشاد - القاهرة - القوات الروسية والأوكرانية.. قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء الموافق 28 اغسطس، إن الضربة الروسية الدقيقة على مستودع مموه للجيش الأوكراني في يامبول بجمهورية دونيتسك الشعبية أدت إلى تدمير ثلاثة جنود أوكرانيين وحوالي 30 طنا من الوقود ومواد التشحيم.

وقال ماروتشكو في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن القوات الروسية اكتشفت أن القوات الأوكرانية أنشأت مستودعا للمواد والوقود ومواد التشحيم في مقر مصنع للنجارة في مدينة يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف الخبير العسكري الروسي:" أن ضربة دقيقة استهدفت مستودعا مموها، مما أدى إلى خسارة التشكيلات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 طنا من الوقود ومواد التشحيم، وعوارض لتغطية المخابئ، وعدة صهاريج وقود وممتلكات عسكرية مهمة أخرى، كما أدت الضربة إلى القضاء على ثلاثة مسلحين من وحدة خلفية، بينما أصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

الجيش الأوكراني نفذ هجوما بطائرة بدون طيار على قرية روسية

وعلى صعيد آخر نقلت تاس، تصريح حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، والذي أن الجيش الأوكراني نفذ هجوما بطائرة بدون طيار على قرية نوفوسترويفكا-بيرفايا في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، مما أدى إلى حرق منزلين.

وكتب على قناته بتطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام":"احترق منزلين خاصين ومبنى سكني وثلاث سيارات، فيما تعرض منزل خاص آخر لأضرار، ووفقا للتقارير الأولية، لم تقع إصابات.