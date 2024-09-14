موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يخرج فريق ريال مدريد لملاقاة ريال سوسيداد على ملعب "ريالي آرينا" اليوم السبت، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الخاص بشهر سبتمبر، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الثالث عشر ولديه 4 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد..

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث مباراة اليوم.

تشكيل ريال مدريد المتوقع..

ويفتقد ريال مدريد خدمات عدة لاعبين للإصابة، على رأسهم جود بيلينجهام، إلى جانب أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، كامافينجا وديفيد ألابا.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

أنشيلوتي يكشف عن قلقه من خط وسط ريال مدريد قبل مواجهة ريال سوسيداد

كشف الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قلقه الشديد من حالة خط وسط ريال مدريد قبل مواجهة فريق ريال سوسيداد مساء السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الاسباني على ملعب ريال ارينا بأقليم الباسك .

وكان كارلو انشيلوتي قد اكد على غياب جود بيلينجهام و اورليان تشاوميني لينضما الى كل من داني سيبايوس و ادواردو كامافينجا وهو ما يجعل عدد لاعبي الريال في خط الوسط يتقلص الى فردريكو فالفيردي و واردا جولار وابراهيم دياز و لوكا مودريتش فقط وهو عدد غير كافي وغير متوازن بالنسبة للمدير الفني لريال مدريد .

وقال كارلو انشيلوتي في المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراة ريال سوسيداد ردا على سؤال احد الصحفيين قائلا : اعتقد اننا نعاني في وسط الملعب بسبب الاصابات . اردا جولار يستيطيع اللعب في وسط الملعب لكن ليس في وسط الملعب المدافع لانه يفتقد لمقومات لاعب الوسط المدافع وبالتالي من الممكن ان نستمر بنفس الطريقة او نقوم ببعض التعديلات التكتيكية .

وتابع انشيلوتي قائلا : لاعب الوسط في طريقة 4 / 3 / 3 يجب ان يكون له مقومات منها التموضع الجيد و التحرك بين الخطوط و نحن لا نملك الكرة بينما ونحن نملك الكرة يجب ان يتحرك ويكون احد الحلول لاستلام الكرة و التمرير الدقيق للمهاجمين . مهمة لاعب الوسط اكثر تعقيدا من مهمة الجناح في التشكيل .