عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - الاحتلال يشن غارات وقصف مكثف.. شهد اليوم الأربعاء 28 اغسطس والموافق اليوم 327 للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طيبة، باستشهاد 17 مواطنا وإصابة عدد آخر بجروح إثر قصف الاحتلال على القطاع.

فشهدت مدينة خان يونس، استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عبد الرحمن في منطقة البطن السمين، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت محيط منطقة المحطة، ومنطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة زيادة في شارع الترنس وسط مخيم جباليا.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت مركبة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي حي الرمال غرب مدينة غزة، استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرين بجروح إثر غارة للاحتلال على منزل سكني.



استشهاد صحفي وشقيقته في سوق مخيم النصيرات جراء غارة إسرائيلية

كما استشهد صحفي وشقيقته جراء غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية لعائلة أبو دلال في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وشنت طائراته الحربية غارات على أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين والصبرة في مدينة غزة، فيما تعرضت منازل المواطنين شرق مخيم المغازي وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لقصف مدفعي.

كما أغار طيران الاحتلال الحربي على حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,476 مواطنا وإصابة 93,647 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.