مسؤول سوري: معلومات عن استشهاد 4 أشخاص باستهداف سيارة على طريق دمشق بيروت

أعلن رئيس مجلس بلدة الديماس في ريف دمشق عبدو التقي، في تصريح لإذاعة "شام إف إم"، أنّ "هناك معلومات عن استشهاد أربعة أشخاص باستهداف سيارة على طريق دمشق بيروت بعد جسر بيروت باتجاه لبنان".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب الحدود السورية اللبنانية.