الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تقطع الطرق لمستشفى ابن سينا في جنين وتحاصر مستشفى خليل سليمان

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ "على جميع الطواقم الطبية في جنين التوجه إلى أقرب مركز صحي لمساندة الأطباء".

وكشفت وزارة الصحة، في بلاغ، أنّ "قوات الاحتلال تقطع الطرق لمستشفى ابن سينا في جنين وتحاصر مستشفى خليل سليمان".

ويأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية التي أطلقها فجر اليوم الأربعاء في مناطق شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلن مدير دائرة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح لقناة "الجزيرة"، عن سقوط "9 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس"، جراء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وذكر أن "طواقمنا غير قادرة على الوصول إلى الشهداء بمخيم الفارعة" في طوباس، مضيفا "الاحتلال يحاصر المستشفيات ويمنع طواقمنا من الوصول لها".