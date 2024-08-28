مصلحة الليطاني أعلنت عن تأمين خط خاص لتأمين الكهرباء لمستشفى بيروت الحكومي

اعلنت مصلحة الليطاني في بيان انه "بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد مساعي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع كهرباء لبنان، تم تأمين خط خدمة خاص لتغذية مستشفى بيروت الحكومي بالكهرباء وتلافي اقفال المستشفى بسبب ارتفاع كلفة المازوت".

واوضحت المصلحة في بيانها، انه "تم تتويج هذه المساعي من خلال ضمان تزويد المستشفى بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة عبر الخط المستحدث من انتاح معامل الطاقة الكهرومائية التابعة لمصلحة الليطاني ووضعها على الشبكة العامة"،

واشا،ت المصلحة الى ان " وفدا من لجنة ادارة مستشفى بيروت الحكومي مع نقابة مستخدمي المستشفى زار مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية بحضور مسؤول الصحة المركزي في حركة امل زكريا توبة، وقد عبرت اللجنة عن تقديرها لمبادرة بري و تجاوب ادارة المصلحة وفريقها الفني، بدوره اكد علوية التزامه بضمان استدامة تغذية المستشفى بما يتلاءم مع دور المستشفى و رسالة المصلحة والقيمين عليها".