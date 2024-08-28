الخوري عرض شؤونًا قضائية وقانونية مع وفد رابطة قدامى القضاة

عرض وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في مكتبه بالوزارة، شؤوناً قضائية وقانونية مع وفد رابطة قدامى القضاة في لبنان. وحضر الاجتماع القضاة: رئيس الرابطة طوني عيسى الخوري، نائب الرئيس نديم عبد الملك، الأمين العام حسن الحاج، أمينة الصندوق رلى جدايل، مفوض العلاقات العامة الياس بو ناصيف، ومفوض الحكومة لدى جميع المؤسسات الرسمية عدنان البلبل، فيما تغيّبَ عن الحضور مفوض العلاقات الإجتماعية مالك صعيبي لداعٍ صحي.

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