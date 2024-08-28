افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، انه" بعد عدّة إنذارات كانت قد توجّهت بها مديريّة أمن الدولة في الشمال، للنازحين السوريّين غير المستوفين للشروط القانونيّة في بلدة رشكيدة في قضاء البترون، بضرورة إخلاء البلدة وترك العقارات التي يشغلونها لإعادتها إلى أصحابها، وبعد رفضهم تنفيذ هذه الإنذارات، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال، بإخلاء البلدة المذكورة من النازحين، وتمّ ختم بعض المنازل بالشمع الأحمر".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة تُجلي نازحين سوريين مخالفين من بلدة رشكيدة – البترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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