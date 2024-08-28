تعهدات بـ 45 مليون دولار من التمويل المرن لمنظمة الصحة العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه في بادرة غير مسبوقة للتضامن والوحدة، تعهدت 14 دولة أفريقية والعديد من الشركاء بتوفير أكثر من 45 مليون دولار أمريكي من التمويل لمبادرة المنظمة التي تهدف إلى التمويل المرن والمستدام، حيث أكدّ الرؤساء والدول والحكومات أهمية الاستثمار في الصحة العالمية.

ويمكّن التمويل، المنظمة من دعم الدول بشكل أفضل في مسيرتها لبناء شعوب أكثر صحة وازدهارًا وتمكينها أيضًا من اتخاذ القرارات الإستراتيجية. وتم إطلاق جولة الاستثمار في جمعية الصحة العالمية في مايو 2024 بهدف توليد مساهمات مرنة تتوافق مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية.

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