استمرار حرائق الغابات في اليونان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استمرت حرائق الغابات في اليونان، حيث تم تسجيل 4 آلاف حريق حتى الآن بمختلف أنحاء البلاد، أي أكثر بواقع 50 % من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي.

وأوضح وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس اليوم، أن 5 آلاف شخص يعملون في الحماية المدنية ساهموا في تعزيز جهود الإطفاء ، مبينًا أن الحريق المدمر الذي اشتعل في منطقة “فارنافاس” في شمال آتيكا، في وقت سابق من الشهر الجاري، لم يتم إخماده لأن الظروف كانت غير قابلة للتغلب عليه، ومشيرًا إلى أن رياحًا قوية تهب في المنطقة.

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