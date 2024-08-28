اليابان تصدر أعلى تحذيراتها الطارئة فيما يقترب الإعصار شانشان من اليابسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت اليابان أعلى إنذاراتها الطارئة فيما يتجه الإعصار “شانشان” صوب جزيرة كيوشو بشمال البلاد، حيث من المتوقع أن تجلب العاصفة العاتية أمطارًا غزيرة قبل بلوغ اليابسة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار لديه سرعة قصوى تبلغ 95 عقدة (176 كيلومترًا) في الساعة بالقرب من مركزه، ومن المتوقع أن تشتد فيما يقترب من كيوشو غدًا، مصدرة أعلى إنذاراتها الطارئة لإقليم كاجوشيما في كيوشو.

وأضافت الوكالة أن الإعصار “شانشان” كان يتحرك صوب اليابان بوتيرة بطيئة الأسبوع الحالي، مما أدى إلى فترات طويلة من الأمطار والرياح عبر الخليج 365 المتضررة، ومن المتوقع أن تزيد السرعة القصوى للعاصفة إلى 100 عقدة، أي أنه يعادل إعصارًا من الفئة الثالثة وهو ما يعد عاصفة كبيرة.

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