شكرا لقرائتكم خبر عن قدم شكوتك.. أرقام غرف العمليات بأحياء ومراكز محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة ، عن أرقام غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين العاجلة، وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أرقام غرف العمليات بأحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة:

- حي الوراق: 35409068

- حي إمبابة وحي المنيرة الغربية: 01159613125 - 33595777

- حي العجوزة: 33029990 - 33478484

- حي الدقي: 37490036

- حي بولاق الدكرور: 01150962044 - 37809672

- حي الهرم: 33954333

- حي الطالبية: 35976764

- حي العمرانية: 35603123

- حي جنوب: 35732826

- مدينة منشأة القناطر: 38947054

- مدينة أوسيم: 36755666

- مدينة كرداسة: 37980255

- مدينة أبو النمرس: 38095332

- مدينة الحوامدية: 38114174

- مدينة البدرشين: 38020425

- مدينة الصف: 38620513

- مدينة العياط: 38600444

- مدينة أطفيح: 38410613

- مدينة الواحات البحرية: 38479737

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن غرفة العمليات المركزية تستمر في استقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام الخطوط الآتية: 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لـ مجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www. shakwa. Eg.