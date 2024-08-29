بمشاركة 22 ألف لاعب.. وزير الرياضة يفتتح بطولة الشركات ببورسعيد السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، السبت المقبل، بطولة الشركات رقم 57، بحضور محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام للشركات، والدكتور احمد اسماعيل، نائب الاتحاد العام للشركات، ومجلس الإدارة وعدد من رؤساء مجالس الشركات المشاركة في البطولة وممثلي بعض الدول العربية وذلك خلال الحفل الذي يقام في السابعة مساء بملعب الهوكي بالمدينة الرياضة ببورسعيد.

وكشف المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد، أن حفل الافتتاح يبدأ باطلاق إشارة بدء البطولة ورفع العلم ووضع الشعلة والتي انطلقت من مدينة الأقصر الجمعة الماضي، ثم طابور عرض الفرق المشاركة وحملة الإعلام يتبعه أوبريت غنائي لفرقة غزل المحلة للفنون الشعبية تحكي تاريخ تلك الصناعة الوطنية منذ نشأتها حتى الآن، في بادرة جديدة لمجلس إدارة الاتحاد لمنح الشركات فرصة عرض إنجازاتها وتوعية الرأي العام حولها.

يشارك في البطولة 22 ألف لاعب ولاعبة ومدرب وإداري يمثلون 261 شركة ما بين القطاعين العام والخاص يتنافسون في 142 مسابقة للأعمار المختلفة.