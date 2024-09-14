الامارات | وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

ويبلغ طوله 6 أقدام و1 بوصة (قرابة 186 سم) ولصدره وعضلة ذات رأسين يبلغ طولها 25 بوصة (قرابة 63 سم).

ويعتقد أنه أصيب بنوبة قلبية في منزله في 6 سبتمبر، بينما كانت زوجته آنا تقوم بالضغط على الصدر أثناء انتظارها لسيارة الإسعاف.

قالت آنا لوسائل الإعلام المحلية البيلاروسية: "لقد صليت طوال هذا الوقت، على أمل أن يتعافى إيليا".

وأضافت: "بدأ قلبه ينبض مرة أخرى لمدة يومين، لكن الطبيب أعطاني الأخبار الرهيبة بأن دماغه قد مات".

وأفادت صحيفة كومرسانت الروسية: "في 6 سبتمبر، أصيب الرياضي بنوبة قلبية ودخل في غيبوبة، وتم تأكيد وفاته في 11 سبتمبر".

وبينما لم يكن يتنافس على المستوى المهني، أصبح رمزا على وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 300 ألف متابع على إنستغرام، حيث يرى المعجبون أنه يتخطى حدود القدرات البشرية.