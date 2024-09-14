الامارات | تفاصيل غامضة.. سقوط نجم المنتخب السعودي من شرفة منزله بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام سعودية عن حادث مؤسف تعرض له نجم المنتخب السعودي فهد المولد، أثناء تواجده في منزله الخاص بدبي، حيث يتواجد اللاعب حاليا في قسم العناية المركزة بمستشفى راشد، إثر سقوطه من شرفة المنزل صباح يوم الخميس الماضي.

وكشفت وسائل إعلام سعودية بأن لاعب المنتخب السعودي سقط من الطابق الثاني الساعة 10 صباحاً يوم الخميس، بعد مغادرة أصدقائه منزله الخاص الساعة 6 صباحاً، بناء على متابعات المتواجدين في المنطقة المحيطة باللاعب وكاميرات المراقبة.

وذكرت وسائل إعلام أن عامل نظافة شاهد اللاعب وأبلغ الجهات المختصة، مضيفا أن نجم نادي الشباب لا يزال في العناية المركزة بمستشفى راشد في دبي حيث أصيب بكسور عديدة. وذكرت مصادر أن وزير الرياضة السعودي يتابع بشكل مباشر حالة المولد، كما وصل إلى دبي مساء الجمعة فريق من الجهازين الطبي والإداري، بالاتحاد السعودي لكرة القدم للوقوف على الحالة الصحية للاعب المنتخب، وذكرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر قريبة من اللاعب أنه يتم حاليا مراجعة الكاميرات في مكان سقوط اللاعب لمحاولة معرفة تفاصيل الحادث الغريب.

كما أصدر نادي الشباب السعودي بيانا ذكر فيها حالة اللاعب وأنه يتواجد في إحدى المستشفيات بدبي بعد أن واجه عارض صحي خلال وجوده في إجازة قصيرة بدبي، عقب مشاركته مع المنتخب السعودي أمام منتخبي إندونيسيا والصين في تصفيات كأس آسيا 2026.

وشارك فهد المولد مع المنتخب السعودي في مباراته أمام الصين في الشوط الثاني الذي قلب فيه الأخضر تأخره إلى فوز ثمين ضمن تصفيات كأس العالم للقارة الآسيوية.