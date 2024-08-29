حزب الله: يستهدف محيط تلة الطيحات بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .

وأعلن حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الخميس 29-08-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفي وقت سابق، قال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 29-08-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة ‏كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏