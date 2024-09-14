برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم أيندهوفن الهولندي

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس نادي برشلونة الإسباني الحصول على خدمات جيردي شوتن لاعب وسط نادي أيندهوفن الهولندي خلال الفترة المقبلة.

كشفت الصحفي الهولندي ريك إلفرينك أن برشلونة تواصل مع البالغ من العمر 27 عاما، لكن قواعد اللعب المالي النظيف حرمته من الصفقة في الميركاتو الصيفي.

وانضم جيردي شوتن إلى نادي آيندهوفن الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادمًا من بولونيا الإيطالي.

وتبلغ قيمة نجم أيندهوفين الحالية ما يقارب من 25 مليون يورو، بعد تألقه رفقة منتخب هولندا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، والتي أقيمت في دولة ألمانيا هذا الصيف.

حصل برشلونة على دفعة قوية بعدما كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن سقف الرواتب الجديد لأندية المسابقة هذا الموسم، والذي شهد بعض التغيرات.

برشلونة جاهز لمواجهة جيرونا..

ويستعد البارسا لمواجهة جيرونا ضمن لقاءات الجولة 5 من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024/2025.

استقر المدرب الألماني هانزي فليك على موقف أنسو فاتي من مباراة برشلونة وجيرونا المقررة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الاسباني.

وكان يرغب فليك استدعاء أنسو فاتي لمباراة جيرونا القادمة لكن فضل الطاقم الفني في النهاية الانتظار ليتدرب أكثر مع الفريق خلال الفنرة القادمة بحسب الصحفي الإسباني فرناندو بولو.

أوضح التقرير أن التوقعات الآن أنه سيدخل قائمة مباراة موناكو الفرنسي بدوري أبطال أوروبا أو فياريال في بطولة الدوري الإسباني.

وكان فاتي قد لعب الموسم الماضي معارًا في صفوف برايتون ألبيون الإنجليزي لكنه عاد هذا الصيف لصفوف البلوجرانا.

شارك فاتي مع برايتون في 30 مباراة بواقع 1041 دقيقة بالموسم الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

وحقق برشلونة الفوز في أول 4 مباريات من الدوري الإسباني محققا العلامة الكاملة ليتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

ويسعى البارسا لحصد النقاط الثلاث، لمواصلة الانطلاقة القوية للفريق بأربع انتصارات متتالية.