"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدو بمحيط تلة الطيحات وانتشارًا لهم بمحيط ثكنة دوفيف

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الخميس، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الطيحات بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 04:50 من بعد ظهر اليوم أيضًا، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصّاروخيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".