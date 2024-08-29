"حزب الله": استهدفنا مبان يستخدمها جنود العدو بمستعمرتَي المطلة والمنارة وأصبناها مباشرةً

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‏‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا الاعتداء على بلدة كفركلا، ‏استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة اليوم الخميس، مبان يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا مبان يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة".