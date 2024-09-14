انت الان تتابع خبر في حفل المولد النبوي.. السوداني يتحدث عن "محاولات تشويشه" وسلوكيات مشبوهة للمجتمع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال حضوره الحفل المركزي للمولد النبوي، في جامع ام القرى، ان من لطف الله وفضله على العرب وجميع المسلمين بل والعالم أجمع أنه بعث في هذه الأمة الكريمة نورا منه تجسد في هيأة بشر"، مشيرا الى ان "رسولنا الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو النور العظيم الذي نزل وليدا ونشأ وتربى في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة".وشدد على انه "ما أحوجنا اليوم لاستعادة كل القيم الأصيلة حتى تتحصن مجتمعاتنا إزاء السلوكيات المشبوهة التي تهدد منظومتنا الأخلاقية"، مبينا انه "يجب أن نتسلّح بكتاب الله وسنّة نبيه العظيم لندفع عنا وعن مجتمعاتنا المخاطر والشرور".

وأوضح ان "مشروع الرسول (ص) يقوم على صناعة الإنسان روحيا وبناء حياته من خلال التأسيس لدولة عادلة يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات".

واكد انه "لا بدّ لنا هنا من التذكير بأن مسؤوليتنا سواء كنا مسؤوليين أو شخصيات دينية أو اجتماعية أنْ نسهم في بناء هذه الدولة، ومسؤولية المتصدي هي إدارة شؤون الدولة العامة في حين ننتظر من رجال الدين والعناوين الاجتماعية الأخرى أنْ يعضدوا عمله ويسندوه في مهامه عبر النقد البناء والتقويم الايجابي والتشجيع والدعم في حال حسن الأداء".

وبين انه "استطعنا أن نحقق نسب نجاح واضحة بانت آثارها في جميع القطاعات برغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لنْ نلتفت لها".