أعلن الجيش الاوكراني أن "مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16" حصلت عليها مؤخرا، تحطّمت أثناء التصدي لضربة جوية روسية، ما أسفر عن مقتل طيارها".
واوضح الجيش الأوكراني، أن "لدى الاقتراب من الهدف التالي، فُقد الاتصال مع إحدى الطائرات. واتّضح لاحقا أن الطائرة تحطّمت ما أسفر عن مقتل الطيّار".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أوكرانيا اعلنت تحطّم مقاتلة "إف-16" أميركية ومقتل الطيار خلال تصديه لهجوم روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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