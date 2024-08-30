أعلنت وزارة النّقل في مالي، مقتل 14 شخصًا وإصابة 29 آخرين، تسعة منهم حالتهم خطرة، جرّاء تصادم على الطّريق الوطني الرّقم 6 في منطقة فانا وسط مالي، لافتةً إلى أنّ الحادث تسبّب أيضًا بأضرار مادّيّة جسيمة.
وأوضحت في بيان، أنّ الحادث "نجم من اصطدام بين حافلة تابعة لشركة "فيزافي ترانسبور" كانت متّجهة من فانا إلى باماكو، وشاحنة مقطورة كانت تسير في الاتجاه المعاكس".
مع الإشارة إلى أنّ حوادث السّير تتكرّر في مالي، وتُعزى عمومًا إلى سوء حال الطّرق والمركبات وإلى الأخطاء البشريّة.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 قتيلًا و29 جريحًا نتيجة تصادم بين حافلة وشاحنة مقطورة في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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