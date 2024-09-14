ليبرمان: يجب تغيير هذه الحكومة بسرعة لإعادة الأمن لسكان الشمال ولجميع مواطني إسرائيل

أشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​ (Avigdor Lieberman)، في تصريح، إلى أنّ "سبتًا آخر لا يُحتمل في الشّمال. إطلاق عشرات الصّواريخ منذ صباح اليوم، وماذا تفعل قيادتنا؟ صامتة، عاجزة"، مشدّدًا على أنّه "حان الوقت لتغيير هذه الحكومة بسرعة، من أجل إعادة الأمن لسكان الشّمال ولجميع مواطني إسرائيل".

وكان قد أعلن "حزب الله" في وقت سابق، أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا اليوم المقرّ الاحتياطي للفيلق الشّمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللّوجستيّة في عميعاد، وقاعدة ومقرّ اللّواء المدفعي والصّواريخ ‏الدّقيقة 282 ومخازن التّسليح والطّوارئ التّابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا؛ بعشرات صواريخ الكاتيوشا".