ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لمواجهة قوية اليوم السبت، ضد فريق بورنموث، في الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيتاليتي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو، كولويل، فوفانا، مارك كوكوريللا.

وسط الملعب: نيتو، إنزو فيرنانديز، كايسيدو.

خط الهجوم: مودويكي، جاكسون، كول بالمر.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد بورنموث، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة تشيلسي وبورنموث، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شاشة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، وبالتحديد beIN SPORTS 2 HD.