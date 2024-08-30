الحكومة الألمانية أعلنت ترحيل مواطنين أفغان للمرة الأولى منذ عودة "طالبان" إلى السلطة

اعلن الناطق باسم الحكومة الالمانية شتيفن هيبيشترايت في بيان، أن "ألمانيا نفّذت أول عملية ترحيل لمواطنين أفغان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب2021 فيما تواجه برلين ضغوطا لكبح الهجرة".

وأوضح أن "هؤلاء مواطنون أفغان، وجميعهم مدانون بارتكاب جرائم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل".