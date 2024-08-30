اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (Keir Starmer)، أنّ حلول نائبة الرّئيس الأميركي كامالا هاريس مكان الرّئيس جو بايدن، مرشَّحةً عن الحزب الدّيمقراطي، قد "غيّر بشكل عميق" حملة انتخابات الرّئاسة الّتي ستشهدها الولايات المتّحدة الأميركيّة في تشرين الثّاني المقبل.
وأشار، في تصريح صحافي، إلى أنّ "من الواضح أن تغييرًا عميقًا حصل في الأسابيع الأخيرة. وأعتقد أنّ الجميع يستطيع أن يرى الطّاقة الّتي أتت بها هاريس، أنظروا فقط إلى مؤتمر الحزب الدّيمقراطي خلال الأيّام القليلة الماضية".
ويرتبط حزب العمّال البريطاني المنتمي إلى يسار الوسط، والّذي عاد إلى داونينغ ستريت في تمّوز الماضي، بعد 14 عامًا من حكم المحافظين، بعلاقات وثيقة مع الحزب الدّيمقراطي الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر ستارمر رأى أن هاريس غيّرت حملة انتخابات الرئاسة الأميركية "بشكل عميق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.