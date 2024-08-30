ستارمر رأى أن هاريس غيّرت حملة انتخابات الرئاسة الأميركية "بشكل عميق"

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ (Keir Starmer)، أنّ حلول نائبة الرّئيس الأميركي ​كامالا هاريس​ مكان الرّئيس جو بايدن، مرشَّحةً عن الحزب الدّيمقراطي، قد "غيّر بشكل عميق" حملة انتخابات الرّئاسة الّتي ستشهدها الولايات المتّحدة الأميركيّة في تشرين الثّاني المقبل.

وأشار، في تصريح صحافي، إلى أنّ "من الواضح أن تغييرًا عميقًا حصل في الأسابيع الأخيرة. وأعتقد أنّ الجميع يستطيع أن يرى الطّاقة الّتي أتت بها هاريس، أنظروا فقط إلى مؤتمر الحزب الدّيمقراطي خلال الأيّام القليلة الماضية".

ويرتبط حزب العمّال البريطاني المنتمي إلى يسار الوسط، والّذي عاد إلى داونينغ ستريت في تمّوز الماضي، بعد 14 عامًا من حكم المحافظين، بعلاقات وثيقة مع الحزب الدّيمقراطي الأميركي.