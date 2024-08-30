القناة 12 الإسرائيلية: بن غفير يؤيد بقاء القوات بشكل كامل في محور فيلادلفيا وفي جميع أنحاء غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزير الامن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير "لم يصوت على البقاء بمحور فيلادلفيا بسبب الحديث عن تقليص للقوات في أي اتفاق"، افتة الى انه "أيّد بقاء القوات بشكل كامل في محور فيلادلفيا وفي جميع أنحاء قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن "أعضاء المجلس الوزاري المصغر قرروا التصديق على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا"، مشيرين الى ان "وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت عارض قرار إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا بإطار صفقة محتملة".

وكشفت الصحيفة، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال خلال اجتماع المجلس إن سبب مأساة 7 تشرين الاول كان عدم السيطرة على المحور".