الجيش: توقيف 3 أشخاص لمشاركتهم بالاعتداء على أحد العسكريين في منطقة الشمال

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديرية التّوجيه، في بيان، أنّ "على خلفيّة قيام عدد من الأشخاص في منطقة الشّمال بالاعتداء على أحد العسكريّين وهو يرتدي البزّة العسكريّة، وانتشار فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي يُظهر تعرُّضه للضّرب من قبلهم، أوقفت مديرية المخابرات المواطنَين (ا. ح.) و(ب. ح.) وشقيقه (ب. ح.)، المشاركين في الاعتداء"، مشيرةً إلى أنّ "التّحقيق مع الموقوفين بوشر بإشراف القضاء المختص".

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