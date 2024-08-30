"النشرة": جرحى جراء اشكال تخلله اطلاق النار بين شبان في البقاع الغربي

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن "وقوع اشكال بين شبان من بلدة حوش الحريمة وآخرين من بلدة غزة البقاع الغربي، على خلفية خلاف قديم"، لافتا الى "حصول عراك وتلاسن امام افران لامار في البقاع الغربي بين مجموعة من الشبان سرعان ما تطور الى اطلاق نار، وقد نتج عنه سقوط جريحين "أ.ق" و "ف.أ" من بلدة غزة".

واشار الى أن "على الفور حضرت قوة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، وعملوا على تطويق الحادثة وتوقيف مطلقي النار، وقد تم نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة للمعالجة".