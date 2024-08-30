الحشيمي بحث مع ريفي في القضايا الوطنية منها الوضع السياسي الراهن

بحث النائب بلال الحشيمي ورفيق رحيمي ويوسف الكيال مع النائب أشرف ريفي، في القضايا الوطنية المهمة، منها الوضع السياسي الراهن، التحديات التي تواجه لبنان، وسبل تعزيز التعاون الوطني.
كما تم التطرق أيضًا إلى التطورات في جنوب لبنان وقطاع غزة. وتبادلا وجهات النظر حول دور المعارضة في هذه المرحلة.
ودعا الحشيمي، ريفي لـ"زيارة منطقة البقاع، تقديرًا لدوره الوطني ومكانته بين أبناء المنطقة".
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