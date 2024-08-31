أمطار رعدية مع رياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض.

رياح وضباب

وأضاف المركز، أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، على أن تكون الرياح في البحر الاحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر

متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

الخليج العربي

وذكرت ، الرياح في الخليج العربي تكون غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالاتي:

مكة 39 29

المدينة المنورة 41 31

الرياض 4228

جدة 38 31

الدمام 43 30

أبها 28 18

تبوك 36 25