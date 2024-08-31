شكرا لقرائتكم خبر عن التمكين الاقتصادى ضمن أدوات التحالف الوطنى لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

عكف التحالف الوطني منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، على تحسين حياة الأسر المصرية والتأثير المباشر على ملايين المصريين، على كافة المستويات الصحية والتعليمية والمهنية، إضافة إلى الحرص على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر استحقاقًا ودعمها بمشروعات تساعد على إيجاد مصدر دخل لها ورزق لها ولأسرتها.

ونفذت مؤسسات التحالف، مشروعات تمكين اقتصادي، للأسر المصرية بمختلف المحافظات، والتي هدفت إلى تمكين الأسر المستحقة اقتصادياً، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على نفسها، وتحسين مستوى معيشتها.

وفي سياق ذلك شهد بداية الأسبوع المنقضي زيارة السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وجاء المعرض، بمشاركة 90 عارضاً وعارضة من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية، حيث قدم المعرض صورة متكاملة من الأنشطة التي تحث على التمكين الاقتصادي والمشاركة الفعالة والإيجابية للمرأة.

وضم المعرض العديد من مبدعي المنتجات الحرفية اليدوية التراثية من كافة أنحاء الجمهورية، وقدم منتجات الخزف والصدف وخشب السرسوع، وخشب جذوع الشجر، ومنتجات أخميم، والكروشيه، والمفروشات بأنواعها، والإكسسوارات، والأحجار والنحاس، ولوحات خشبية، ومنتجات غذائية ومخبوزات، كما يضم إبداعات محافظات أسوان وسيوة وسيناء من ملابس تراثية وعبايات وتوابل ومنتجات غذائية ومخبوزات.



