فلسطين .. الاحتلال يجبر المخابز والمحال على الإغلاق ويطلق النار على العزل

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية ليس الأول، مشيرا إلى أن مدن شمال الضفة الغربية تتعرض لسلسلة من الاجتياحات المتواصلة منذ 7 أكتوبر، تشمل تدمير وتجريف المباني والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء.

وأضاف في تصريحات لـ "الحدث»، الجمعة، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات لدعم صمود المواطنين، مضيفا أن جيش الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من أداء واجبها، ويفتش مركباتها، ويعيق وصول المصابين إلى المستشفيات.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية عززت الطواقم الطبية في مدن شمال الضفة الغربية منذ اللحظة الأولى لتقديم الإغاثة للمواطنين، مشيرا إلى أن لجان الطوارئ في المحافظات قامت منذ صباح الجمعة بتزويد بعض المناطق المحاصرة بالخبز والاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن مواطنين من مختلف القرى ينظمون حملات منذ صباح الجمعة لجمع الخبز وإيصاله للمواطنين المحاصرين عبر طرق ترابية وجبلية، في محاولة لتجاوز إجراءات الاحتلال التي تهدف إلى طرد المواطنين من منازلهم.

ونوه أن هناك شحًا في المواد الغذائية نتيجة إجبار قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية والمخابز على إغلاقها، لافتا إلى أن الاحتلال يطلق النار على المواطنين العزل في الشوارع الذين يحاولون توفير الغذاء لعائلاتهم في مناطق العمليات.