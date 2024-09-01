زيلينسكي: تطهير أوكرانيا من القنابل الروسية خطوة قوية لانهاء الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - كثف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الضغوط على الولايات المتحدة للسماح لكييف بالتوغل في عمق الأراضي الروسية، بعد أن التقى ممثلوه بمسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن.

وبحسب "رويترز"، قدمت واشنطن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها قصرت استخدام أسلحتها على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود.

وقال زيلينسكي في خطابه: "تطهير سماء أوكرانيا من القنابل الجوية الروسية الموجهة خطوة قوية لإجبار روسيا على السعي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل".

وقال في نداء وجهه إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا نحن بحاجة إلى القدرات اللازمة لحماية أوكرانيا والأوكرانيين بشكل حقيقي وكامل، ونحن بحاجة إلى كل من الموافقات للقدرات طويلة المدى، وكذلك قذائفكم وصواريخكم طويلة المدى.

وعلق دون ذكر تفاصيل إن ممثليه "قدموا كل اللازمة" لشركاء أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، الموجود في واشنطن مع وفد يومي الجمعة والسبت للقاء مسؤولين وخبراء أمريكيين، في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" إن كييف أظهرت أنَّ المطارات الروسية المستخدمة لقصف المدن الأوكرانية كانت في مرمى الضربات العميقة.