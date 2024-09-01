الجيش الإسرائيلي: القتلى الثلاثة في هجوم ترقوميا من قوات الأمن وكانوا على رأس عملهم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الجيش الإسرائيلي أن القتلى الثلاثة الذين سقطوا في هجوم إطلاق النار عند حاجز ترقوميا قرب الخليل، هم من قوات الأمن وعناصر الشرطة الإسرائيلية، وكانوا يؤدون مهامهم الرسمية لحظة الهجوم.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بمقتل ثلاثة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في الهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون. استهدف المسلحون عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، ما أسفر عن مقتل العناصر الثلاثة.

وبعد الهجوم، أعلنت إسعافات نجمة داوود الحمراء عن تقديم العلاج الطبي لثلاثة جرحى، بينهم رجل وامرأة في الثلاثينيات من العمر بحالة حرجة، ورجل آخر في الخمسينيات بحالة خطيرة، قبل أن يتم إعلان وفاتهم لاحقًا.

وفي سياق متصل، عثرت القوات الإسرائيلية على السيارة المستخدمة في الهجوم، فيما نفذت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحامًا لبلدة إذنا شمال غرب الخليل، وفرضت طوقًا أمنيًا على البلدة في أعقاب العملية.

مقتل 3 من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار عند حاجز ترقوميا قرب الخليل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم ، مقتل ثلاثة إسرائيليين من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز ترقوميا قرب الخليل، يوم الأحد. وذكرت التقارير أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب إسعافات نجمة داوود الحمراء، فقد تم تقديم العلاج الطبي لثلاثة جرحى، بينهم رجل وامرأة في الثلاثينيات من العمر بحالة حرجة، ورجل آخر في الخمسينيات بحالة خطيرة. وقد تم إعلان مقتل عناصر الشرطة الثلاثة لاحقًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي العثور على السيارة التي استخدمت في الهجوم، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة إذنا شمال غرب الخليل عقب العملية.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن فرض طوق أمني على بلدة إذنا غربي الخليل في أعقاب العملية.