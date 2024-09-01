الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة اثنين من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان له أن المصابين تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام نفذتها في المخيم، مما أدى إلى إصابتهما بجروح. وأضاف البيان أن فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر قدمت العناية الطبية اللازمة للمصابين ونقلتهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة يواصل التأثير بشكل كبير على المدنيين، مما يستدعي تعزيز جهود الإغاثة والرعاية الصحية في ظل الأوضاع المتدهورة.

وطالب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للحد من تصعيد العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن استمرار الهجمات والتصعيد العسكري يزيد من معاناة السكان ويعرض حياتهم للخطر.

الجبهة الشعبية : عملية ترقوميا مشروع رد على جرائم الاحتلال ورسالة قوية للعدو

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية البطولية التي وقعت قرب حاجز ترقوميا، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت الجبهة أن هذه العملية تشكل ردًا مشروعًا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والحملة العسكرية التي تستهدف شمال الضفة الغربية.

وفي بيان لها، أكدت الجبهة الشعبية أن عملية ترقوميا تُعد رسالة قوية للعدو الإسرائيلي بأن "قطار العمليات الفدائية يسير بلا هوادة". وأشارت إلى أن العملية تثبت عجز الاحتلال وفشله أمام إرادة المقاومة، وتعيد رسم معادلات الردع في الضفة الغربية.

وأضافت الجبهة أن الهجوم يبرهن على قوة المقاومة وقدرتها على تنفيذ عمليات مؤثرة، ما يضع الاحتلال في حالة إرباك ويعطل حساباته. ودعت الجبهة إلى استمرار العمليات البطولية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه.

هرتسوغ: القضاء على حماس يتطلب شجاعة وإبرام صفقة لإعادة المخطوفين

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن القضاء على حركة حماس يعد هدفًا أساسيًا للحكومة الإسرائيلية، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية التحلي بالشجاعة وإبرام صفقة لإعادة المخطوفين، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هرتسوغ في بيانآ رسمي اليوم.

وأكد هرتسوغ أن تحقيق النصر على حماس يتطلب اتخاذ خطوات استراتيجية حازمة وفعالة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك دون التوصل إلى حل يضمن إعادة الرهائن المختطفين. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الأهداف الأمنية والإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة إبرام صفقة تؤدي إلى عودة المخطوفين بأمان.

وأوضح الرئيس الإسرائيلي أن التحدي الأكبر يكمن في مواجهة العدو العسكري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع الحفاظ على القيم الإنسانية والالتزامات تجاه الأسرى. وشدد على أن السلام والأمن لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حلول شاملة ومدروسة تأخذ في الاعتبار جميع جوانب الأزمة.