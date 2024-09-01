ليبيا: كشف انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر في الشويرف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا عن بدء تحقيقات موسعة بعد تلقي معلومات حول نشاط عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف.

وبناءً على التحريات وجمع المعلومات، تأكدت السلطات من صحة الادعاءات بشأن هذه الأنشطة الإجرامية. بالتعاون مع الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة، نفذت قوات الأمن مداهمات لثلاثة مواقع يُشتبه في استخدامها لإدارة عمليات التهريب والاتجار.

خلال المداهمات، اكتشفت السلطات أن حوالي 1300 مهاجر تعرضوا لانتهاكات خطيرة، شملت الاحتجاز القسري والتعذيب بهدف ابتزاز عائلاتهم لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وقد تمكنت قوات الأمن من تحرير بعض هؤلاء المهاجرين من الظروف غير الإنسانية التي كانوا يعانون منها.

كما أسفرت المداهمات عن القبض على 11 شخصًا متورطين في هذه الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك أحد قادة الشبكة. وتواجه هؤلاء المتهمون اتهامات خطيرة تشمل القتل، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب.

حاليًا، يتولى مكتب النائب العام استكمال التحقيقات، وجمع الأدلة، وتوثيق شهادات الضحايا لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

هآرتس: مسؤول حكومي كبير يهاجم نتنياهو ويصفه بالفساد والجبن والوحشية

ذكرت صحيفة هآرتس أن مسؤولاً حكومياً كبيراً في إسرائيل شن هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه "فاسد ومغرور وجبان"، واصفًا إياه أيضًا بأنه "عديم الإنسانية بوحشية".

وفي تصريحاته، أكد المسؤول أن جميع الأطراف تدرك فساد نتنياهو وشخصيته المتعجرفة، ولكن ما تم الكشف عنه مؤخرًا يعكس جانبًا أكثر تطرفًا في سلوكياته. وأضاف أن نتنياهو أظهر في الآونة الأخيرة درجة غير مسبوقة من الوحشية وعدم الإنسانية في تعامله مع القضايا الداخلية والخارجية.

وأشار المسؤول إلى أن تصرفات نتنياهو تعكس تجاهلًا تامًا للمبادئ الإنسانية والقيم الديمقراطية، مما يثير القلق بشأن توجهات الحكومة وسياستها الحالية. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة جدية لسلوكيات القيادة الإسرائيلية واتخاذ خطوات لضمان احترام حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.

ايران : أي خطأ من أمريكا أو الكيان الصهيوني سيواجه بضربة شديدة

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، أن أي خطأ في الحسابات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني سيواجه بضربة شديدة من قبل قوات الدفاع الجوي الإيرانية.

وفي تصريحات أدلى بها صباحي فرد، أكد أن القوات الإيرانية تمتلك القدرة الكاملة على مواجهة أي اعتداء محتمل على الأراضي الإيرانية. وأضاف أن تجهيزات الدفاع الجوي الإيرانية تعتمد على التكنولوجيا المحلية الصنع، وهي متطورة وصُممت خصيصًا لمواجهة التهديدات التي تواجهها إيران.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي إلى أن استعدادات القوات الإيرانية تشمل أحدث المعدات والتقنيات التي تعزز قدرتها على التصدي لأي هجمات محتملة. وأكد أن إيران تمتلك القدرة على الرد بشكل قوي وفعال على أي تحركات عدائية تهدد أمنها الوطني.

وأوضح صباحي فرد أن الاستعدادات العالية للقوات الإيرانية تأتي ضمن استراتيجيتها الدفاعية الشاملة لضمان حماية سيادتها وأراضيها ضد أي اعتداءات قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الإيراني.