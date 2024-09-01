الحكومة الفلسطينية ترفع حالة الاستنفار الصحي بالضفة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفع حالة استنفار الطواقم الطبية، لمواجهة الحالة الطارئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

بدأت قوات الاحتلال، شن عمليات عسكرية وغارات جوية جديدة في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية، صباح يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، وهم طولكرم، جنين، نابلس، طوباس، وبناءً عليه دمر الاحتلال خط المياه الرئيسي بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

كما هددت قوات الاحتلال، باقتحام مستشفى «خليل سليمان» الحكومي المحاصر منذ ساعات في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قطع قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى مستشفى ابن سينا في جنين وتحاصر مستشفى خليل سليمان الحكومي.

الصليب الأحمر: الفرق الطبية تواجه تحديات كبيرة بغزة بسبب الانتهاكات

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في غزة هشام مهني أن الفرق الطبية المعنية بحملة التطعيم ضد شلل الاطفال؛ تواجه صعوبات وتحديات كبيرة داخل قطاع غزة بسبب ضعف الإمكانيات وتدهور الوضع الأمني بسبب الاعتداءات، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وقال مهني - في تصريح لقناة الحرة الأمريكية - إن الخطر الرئيسي من تفشي مرض شلل الاطفال هي الآثار الكارثية التي ستؤثر على الأطفال بالإضافة إلى المخاوف من تفشي أوبئة أخرى مثل الكوليرا والأمراض التنفسية والجلدية المعدية التي تتفشي في أوساط النازحين؛ بسبب تدهور الظروف الإنسانية ومستوى الصحة العامة نتيجة وجود مياه الصرف الصحي غير المعالجة وملايين الأطنان من النفايات.

وشدد على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية حقيقية لإعطاء فرصة للأهالي للوصول إلى مراكز التطعيم، مطالبا بوقف فوري الإطلاق النار في قطاع غزة، لأن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة حاليا لا يستطيع التعامل مع أي أوباء، حيث إنه يوجد عدد قليل من المستشفيات ما زالت قيد التشغيل وتصارع من أجل البقاء لتقديم خدمة بسيطة للمواطنيين.

وأضاف المتحدث أن الفرق الطبية "منهكة"، وهناك نقص حاد في الأدوية التي تستخدم في علاج المرضى التي تعاني من الأمراض المزمنة والسرطانية والمصابين بسبب الحرب، مؤكدا استحالة التعامل مع حالة طوارئ بسبب تفشي وباء بالقطاع في ظل الظروف الحالية.