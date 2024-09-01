رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية هولندا وقف العدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، ووزير خارجية مملكة هولندا كاسبار فيلدكامب دفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين والتصعيد في الضفة الغربية.

وشدد مصطفى بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي ودوله خطوات فعلية وجدية تجاه النشاط الاستعماري والمستعمرين في الضفة الغربية، والضغط نحو وقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي والاقتصادي، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.

وثمّن رئيس الوزراء العلاقات الثنائية ما بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات وتتويجها بالاعتراف بدولة فلسطين، مقدما الشكر لهولندا على المساعدات المقدمة لإغاثة قطاع غزة منذ بداية العدوان.

وأكد أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتنفيذها فور وقف العدوان على قطاع غزة، التي ترتكز على الإغاثة العاجلة إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية، وبرنامج إعادة الإعمار الشامل، مشيرا إلى أن الحكومة منذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم هي مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء والأمور اليومية لأبناء شعبنا ولم تنقطع عنها.

من جانبه، أكد وزير خارجية هولندا، أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الطارئة، ووقف العدوان على الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، وأهمية الحفاظ واحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى.