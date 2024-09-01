شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الفيضانات تجتاح العديد من المناطق شمال شرقي الهند والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات الهند

مراجعة طارئة

الدمام - شريف احمد - تسببت الفيضانات في غمر عدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في مدينة جواهاتي عاصمة ولاية آسام شمال شرقى الهند.وأدت هذه الحالة إلى تعطيل حركة المركبات، وإزعاج سكان المدينة.وشوهد أشخاص وهم يخوضون في مياه، تصل إلى مستوى الركبة في بعض مناطق المدينة.بينما بلغ مستوى المياه حتى الصدر في عدة أحياء، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".وفي سياق متصل، تعرضت العديد من مناطق ولاية تيلانجانا لأمطار غزيرة أيضا.واستمرت الأمطار الغزيرة في اجتياح العديد من مناطق ولاية تيلانجانا، بما في ذلك حيدر أباد، اليوم الأحد.وعقد رئيس الوزراء أي ريفانث ريدي مراجعة طارئة مع الوزراء والمسؤولين والأعضاء المنتخبين.