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بالصور.. الفيضانات تجتاح العديد من المناطق شمال شرقي الهند

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د ب أ - نيودلهي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسببت الفيضانات في غمر عدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في مدينة جواهاتي عاصمة ولاية آسام شمال شرقى الهند.
وأدت هذه الحالة إلى تعطيل حركة المركبات، وإزعاج سكان المدينة.

فيضانات الهند

وشوهد أشخاص وهم يخوضون في مياه، تصل إلى مستوى الركبة في بعض مناطق المدينة.
بينما بلغ مستوى المياه حتى الصدر في عدة أحياء، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".
فيضانات الهند - موقع cnn
فيضانات الهند - موقع cnn

مراجعة طارئة

وفي سياق متصل، تعرضت العديد من مناطق ولاية تيلانجانا لأمطار غزيرة أيضا.
واستمرت الأمطار الغزيرة في اجتياح العديد من مناطق ولاية تيلانجانا، بما في ذلك حيدر أباد، اليوم الأحد.
وعقد رئيس الوزراء أي ريفانث ريدي مراجعة طارئة مع الوزراء والمسؤولين والأعضاء المنتخبين.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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