ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "جهودًا جبّارةً بذلها عناصر الدفاع المدني، معزّزين بالآليّات من مراكز متعدّدة وبصهاريج بلدية الشويفات، إلى أن تمكّنوا من السّيطرة على النّيران الّتي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجيّة في بلدة بسابا- بعبدا".
وأشارت إلى أنّ "تضافر الجهود نجح في إنقاذ المنازل الّتي حاصرتها النّيران، نظرًا لقربها من موقع الحريق"، لافتةً إلى أنّ "عمليّات الإطفاء كانت قد انطلقت عند السّاعة الرّابعة من بعد ظهر اليوم، بإشراف ومتابعة من المدير العام للدّفاع المدني العميد ريمون خطّار، وقد نُفِّذت وسط ظروف بالغة الصّعوبة، نظرًا لاشتداد سرعة الهواء، ما أدّى إلى امتداد النّيران؛ إضافةً إلى عدم توفّر مآخذ للمياه لتغذية آليّات الإطفاء".
وأوضحت المديريّة أنّ "العناصر يواصلون العمل في هذه الأثناء، على تبريد رقعة الحريق بإحكام منعًا لتجدّده".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: السيطرة على حريق أعشاب وأشجار في بسابا وإنقاذ المنازل المحاصرة بالنيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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