أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، بعد متابعة ‏ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏وعند مرور آلية عسكرية من مدخل الموقع، استهدفها مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة ‌‏10:40 من مساء يوم السبت 14-9-2024 بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف آلية عسكرية إسرئيلية عند مرورها من مدخل موقع رويسات العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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