أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"قصف مدفعي اسرائلي يستهدف أطراف بلدة شبعا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا". كذلك أفاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن "طيران حربي ومسيرات في اجواء البقاع".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": طيران حربي ومسيرات في اجواء البقاع وقصف مدفعي على أطراف بلدة شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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