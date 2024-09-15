"القسام" نشرت مشاهد من قصفها مقر للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي من جنوب لبنان

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من قصفها من جنوب لبنان مقر اللواء الغربي 300 التابع للجيش الإسرائيلي في خربة ماعر بالجليل الغربي. وكانت قد أعلنت "القسام" في 11 أيلول الحالي أنها قصفت الموقع برشقة صاروخية مركزة مكونة من 30 صاروخًا، "ستهدفت مرابض مدفعية اللواء ومركز صيانته وتجمع قوات العدو فيه".

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