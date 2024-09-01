الجيش: توقيف مواطن في الشياح لتوجيهه استفزازات للجيش وإطلاقه النار وافتعاله إشكالات

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 1/9/2024، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في منطقة ​الشياح​- حي الأمركان، المواطن (ع. ز.) لظهوره في مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي، موجّهًا استفزازات وعبارات مسيئة إلى الجيش اللبناني، ولإطلاقه النّار وافتعاله إشكالات في منطقة الجنوب؛ وضبطت في حوزته أسلحة حربيّة"، موضحةً أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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