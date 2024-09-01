وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بيت ليف إلى شهيد و8 جرحى

أفاد مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، أنّ "عدد جرحى الغارة على بيت ليف الّتي أدّت إلى استشهاد شخص، ارتفع إلى ثمانية جرحى، من بينهم رجل و7 فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و16 سنة، وإحدى الفتيات إصابتها بليغة".

وكان قد أشار في وقت سابق، إلى أنّ "الغارة الإسرائيليّة أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح، توزّعوا كالتّالي: طفلة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا استدعت إصابتها البليغة إدخالها إلى قسم العناية الفائقة، طفلتان تبلغان من العمر عشر سنوات وست عشرة سنة وأُدخلتا إلى المستشفى للعلاج، ورجل جروحه متوسّطة".