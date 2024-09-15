نائب بالكنيست: الجيش الإسرائيلي لم يهزم أي كتيبة أو حتى فصيل لحماس في رفح

نقتلت القناة 7 الإسرائيلية عن عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيست عميت هاليفي، قوله إنّ "الجيش لم يهزم أي كتيبة أو حتى فصيل لحماس في رفح"، مضيفًا "كل جندي يدخل خان يونس أو حي الزيتون أكثر من مرة يدرك أنه لم يحسم شيء".

ورأى هاليفي أنّ "بيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري تحرج الجيش، والأخطر أنها تضلل الجمهور والحكومة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا مع إضافة شروط جديدة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.