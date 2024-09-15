سوليفان: بايدن يلتقي زيلينسكي نهاية أيلول وهناك نقاشات بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى

أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، إلى أنّ "الروس أظهروا وحشية كبيرة في هجماتهم على البنى التحتية المدنية للطاقة في أوكرانيا. لقد أطلقوا النار بالفعل على محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وأعتقد أن ذلك قد يحدث مجددا".

ولفت، في منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف والذي شارك فيه عبر الفيديو، إلى أنّ "هناك نقاشات مكثفة بين الحلفاء بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضد روسيا"، معلنًا أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول"، موضحًا أنّ "الولايات المتحدة تتطلع إلى مناقشة استراتيجية الحرب مع زيلينسكي خلال اجتماعه مع بايدن هذا الشهر".

وذكر سوليفان أنّ "الولايات المتحدة تستعد لتقديم حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا هذا الشهر"، كما صرّح بأنّ "تأخر المساعدة الأميركية لكييف يعود لأسباب لوجستية وليس لضعف الإرادة".